Le "museumPASSmusées" donne dès à présent accès à 120 musées pour 50 euros par an

Le "museumPASSmusées", un laissez-passer permettant de visiter en accès illimité 120 musées répartis dans tout le pays durant un an, est désormais disponible au prix de 50 euros, a-t-on appris jeudi lors de son lancement au Palais royal, en présence du roi Philippe, qui a reçu le tout premier "pass".

"Nous souhaitons surtout aller au delà du public cible habituel qui fréquente déjà assidûment les musées et toucher les gens qui n'ont pas cette habitude", a expliqué la responsable du "museumPASSmusées", Julie Van der Heyden, lors de la conférence de presse qui a suivi au musée BELvue.

"Cinquante euros est une somme qui pourrait également intéresser les touristes, mais ce sont les habitants de la Belgique que nous visons en priorité. Notre ambition est de vendre 500.000 pass d'ici cinq ans", a-t-elle ajouté.

L'opération est menée en partenariat avec Article 27, ce qui permettra aux personnes en situation de précarité d'obtenir le pass pour seulement 10 euros par an.

L'objectif du projet est de stimuler la fréquentation des musées et de générer 12 millions d'euros de recettes supplémentaires en cinq ans. Cent vingt musées ont répondu favorablement à l'appel. C'est pour eux une occasion d'accueillir plus de visiteurs et également de diversifier le profil de ceux-ci, selon les promoteurs de l'opération.

L'initiative est notamment soutenue par le ministre flamand de la Culture, Sven Gatz, ainsi que par la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Greoli.

Le "pass" est disponible dès à présent dans tous les musées participants ainsi que via le site www.museumpassmusees.be.