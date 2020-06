Le Musée national de l'histoire et de la culture afro-américaine lance le portail 'Talking About Race'

Tandis que les manifestations contre le racisme et les violences policières se multipliaient aux États-Unis, le National Museum of African American History and Culture (NMAAHC) du Smithsonian a lancé un portail numérique qui permet d'approfondir la question du racisme et de l'identité raciale dans la société américaine.

"Talking About Race" devait initialement être lancé à l'automne, mais le contexte social américain actuel a poussé le musée de Washington à avancer l'arrivée de ce nouveau portail éducatif.

Il ouvre l'accès une centaine de ressources multimédia qui se penchent sur les effets corrosifs du racisme et sur la question de l'identité raciale dans la culture américaine.

Ces notions sont explorées à travers huit thèmes tels que "Qu'est-ce qu'être antiraciste" ou "Les identités sociales et les systèmes d'oppression".

Chaque section comporte des essais et des vidéos faisant intervenir des militants, des historiens et des penseurs, comme Charles Vogl, auteur du best-seller "The Art of Community" , Verna Myers, avocate et militante diplômée de Harvard et le présentateur Trevor Noah.

"Depuis l'ouverture du musée [en 2016], la question du public la plus récurrente concerne la manière d'aborder la question raciale, en particulier avec les enfants. Nous reconnaissons qu'il n'est pas facile d'initier cette discussion. Mais dans une nation qui se bat toujours avec les conséquences de l'esclavage, des lois Jim Crow et du suprémacisme blanc, nous nous devons d'amplifier le débat sans quoi il sera impossible de tourner la page et de cicatriser. Notre nouveau portail représente un pas dans cette direction", annonce Spencer Crew, directeur par intérim du NMAAHC, dans un communiqué.

Le musée cite de nombreux sondages selon lesquels le public estime ne pas posséder assez d'éléments pour évoquer cette question importante "de façon transparente, sûre et respectueuse de l'expérience des autres".

Selon un sondage réalisé en 2019 par le centre de recherches Pew, la fréquence des conversations au sujet des questions raciales dans les familles américaines dépend en grande partie des origines ethniques, de l'âge, de l'éducation et de l'affiliation politique des personnes qui les composent.

La majorité des adultes noirs et asiatiques (respectivement à 63% et 66%) déclare que la race ou les relations raciales apparaissent dans des conversations en famille ou entre amis au moins ponctuellement, contre 50% chez les blancs et 49% chez les hispaniques.

Le NMAAHC et les autres musées Smithsonian demeurent pour l'heure fermés au public en réaction à la pandémie de coronavirus et n'ont pas encore annoncé de date de réouverture.