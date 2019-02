Le musée MoMA de New York va fermer quatre mois pour travaux

La fermeture temporaire du musée interviendra le 15 juin, date à laquelle s'achèveront toutes les expositions temporaires de printemps, notamment "Birth of the World" dédiée à l'artiste espagnol Juan Miro.

Autre ambition: reconnecter l'institution avec sa ville en créant des galeries situées au rez-de-chaussée et accessibles gratuitement, à la différence des autres espaces.

Le MoMA disposera également en son sein d'un nouveau lieu, baptisé The Studio, qui accueillera du spectacle vivant et des projections.

Le projet, qui aura coûté 400 millions de dollars au total, visait non seulement à ajouter des galeries au musée mais aussi à favoriser le dialogue entre les différentes formes d'arts visuels, peinture mais aussi architecture, sculpture, photographie ou design.

A la réouverture le 21 octobre, le musée comptera 3.600 mètres carrés d'espace d'exposition supplémentaires, soit un tiers de plus que la surface exploitée jusqu'ici (12.500 m2).

Le Museum of Modern Art de New York va fermer ses portes durant quatre mois de mi-juin à fin octobre, le temps de réaliser la dernière phase de travaux d'agrandissement, selon un communiqué publié mardi.

Un don de la famille Rockefeller

La famille Rockefeller a fait don de 200 millions de dollars au Museum of Modern Art de New York, a annoncé mardi l'institution, l'une des sommes les plus importantes jamais léguées à un musée.

David Rockefeller, décédé en 2017, avait déjà donné 100 millions de dollars à l'institution en 2005, ainsi que de nombreux tableaux de maîtres, notamment de Gauguin, Matisse, Picasso ou Cézanne.

En outre, sa famille a déjà versé au musée une partie du produit de la vente historique de la collection de David et Peggy Rockefeller, qui en mai dernier avait atteint 832 millions de dollars au total.

L'histoire des Rockefeller est intimement liée à celle du MoMA, qui a été créé par la mère de David, Abby, l'épouse de John D. Rockefeller Jr, avec le soutien de deux autres amatrices d'art de la haute société new-yorkaise.

Si elle a donné beaucoup de temps et d'énergie au lancement de ce projet, Abby Rockefeller n'y a, en revanche, quasiment pas contribué financièrement: son mari, qui n'aimait pas la peinture moderne, refusait d'y consacrer une partie de sa fortune.

C'est une période faste pour le MoMA, qui vient d'annoncer la conclusion prochaine de travaux d'aménagement qui auront coûté 400 millions de dollars.