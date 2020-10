Riche de plus de 230 œuvres et archives, la collection du Musée Magritte est la plus importante au monde concernant le célèbre peintre. Plongez dans l’univers surréaliste de René Magritte en parcourant ses tableaux, gouaches, dessins, sculptures, objets peints, mais aussi affiches publicitaires, partitions de musique, photographies et films.

Le Musée Magritte, à Bruxelles, a fêté ses 10 ans en 2019, et en une décennie, il s’est imposé comme un musée incontournable dans la capitale. Plus de 3,2 millions de visiteurs depuis son ouverture, soit une moyenne de 300.000 visiteurs par an, voilà qui en fait l’un des musées les plus visités du pays. Partie intégrante des Musées royaux des Beaux-Arts, l’ouverture du Musée Magritte avait fait sensation dans le monde entier, et 67% de ses visiteurs viennent habituellement de l’étranger pour admirer les œuvres du maître du surréalisme belge. C’est pour cela que les visites guidées se font en pas moins de dix langues (français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol, italien, grec, japonais, russe et langue des signes).

