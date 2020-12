Le musée Grand Curtius à Liège a rouvert ses portes

Deux nouvelles expositions, dont l'une consacrée à Andy Warhol, sont à découvrir au musée liégeois Le Grand Curtius, à l'occasion de sa réouverture. Le musée emblématique a rouvert ses portes après une fermeture due à la crise sanitaire.

Après avoir été forcé de fermer ses portes pendant le reconfinement, l'ensemble muséal a rouvert ses portes au public lundi. Pour l'occasion, deux nouvelles expositions temporaires, entre art contemporain et bande dessinée, y sont présentées, aux côtés de la collection permanente.

L'exposition "Andy Warhol by Typex" fait ainsi escale à Liège, après avoir été présentée d'avril à mai 2019 lors des Rencontres du 9e Art d'Aix-en-Provence. A découvrir jusqu'au 21 février 2021, elle est dévoilée en Cité ardente en parallèle à l'exposition "Warhol, The American Dream Factory" établie au musée de la Boverie jusqu'au 28 février prochain.

"Andy Warhol by Typex" plonge le visiteur dans l'œuvre du dessinateur hollandais à travers des planches originales et des reproductions en grands formats de ses dessins. Le visiteur pourra aussi s'immerger dans la vie de Warhol et l'univers du Pop Art.