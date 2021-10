Le Musée des Égouts fait son cirque pour son traditionnel Family Day

Plongez dans le monde méconnu et mystérieux des égouts à travers des spectacles et activités inédites. Pour entamer les vacances d’automne, le Musée des Égouts organise le samedi 30 octobre son traditionnel Family Day. Placée sous le signe des arts du cirque et de la scène, cette journée sera entièrement gratuite. Un bel évènement pour (re) découvrir ce musée !