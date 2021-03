Le musée des Arts décoratifs rouvre ses portes à Namur

Après une longue période de fermeture, le musée des Arts décoratifs de Namur rouvrira ses portes mardi, indique lundi le service Culture de la capitale wallonne.

Les visiteurs pourront se plonger dans la vie d’une famille noble du 18e siècle au travers de l’exposition "Maison de famille", enrichie de plusieurs œuvres.

Parmi les nouvelles acquisitions de la Ville, on trouve une psyché (miroir inclinable sur pieds) d’époque Empire, une pendule Empire en bronze doré et marbre figurant Vénus dans sa baignoire sabot ou encore un miroir de voyage et son étui en cuir du 18e siècle.