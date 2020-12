Le Musée des arts de la Marionnette réouvre ses portes ce dimanche 6 décembre

Les musées belges peuvent à nouveau ouvrir leurs portes et présenter leurs expositions. Ce dimanche 6 octobre 2020, le Musée des Arts de la Marionnette tournaisien accueille enfin ses visiteurs après un deuxième confinement. Pendant cette période, l'institution en a profité pour installer de nouvelles marionnettes, qui s'insèrent dans un tout nouveau dispositif d'exposition et de médiation.

L'exposition principale "Marionnettes du monde, Entre Terre et Ciel" emmènera le public dans un voyage en plein dans un monde enchanté, entre contes, mythes et légendes. L'exposition aborde également les différentes techniques de fabrication et de manipulation de ces petits personnages, parfois même sacrés.

Les visites se feront évidemment dans le respect du protocole sanitaire en vigueur.