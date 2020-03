Le Musée de Mariemont multiplie les plateformes pour diffuser ses collections

Coronavirus : Le parc de Mariemont ferme temporairement, pour éviter les rassemblements - JT 19h30... On annonce du beau temps pour ce week-end, et ça donnera des envies de sortie, c'est clair. Mais pour respecter les mesures, il faudra absolument trouver des espaces verts pas trop fréquentés. Se rassembler dans les parcs n'est pas une bonne idée. A Manage et à Morlanwelz, on a d’ailleurs décidé de fermer le parc du domaine de Mariemont. Les grilles seront fermées jusqu'à nouvel ordre. Ces derniers jours, la police avait du intervenir trop souvent pour disperser des attroupements.