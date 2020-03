Le Musée de la Boverie s'ouvre en ligne pour ses visiteurs confinés

Henri Evenepoel, Promenade du dimanche au Bois de Boulogne, 1899 - La Boverie (Liège, BE) -... Cette promenade du dimanche au Bois de Boulogne, peinte en 1899 par Henri Evenepoel, est le reflet du climat de modernité qui règne en cette fin de siècle à Paris. L’artiste est invité par Octave Maus à participer au salon de la Libre Esthétique. Son travail rencontre un grand succès et l'encourage à entreprendre deux nouvelles peintures de grand format dont « La promenade du dimanche au Bois de Boulogne » longtemps appelée « Promenade du dimanche à Saint-Cloud ». Le développement de la technique photographique dès 1826, pousse les artistes à revoir leurs objectifs. Leurs recherches ne portent plus sur le rendu mimétique mais tend à traduire le mouvement, les atmosphères lumineuses, les ambiances. Artiste post-impressionniste, Evenepoel transpose ces impressions de mouvements par différents moyens plastiques comme les contours flous, des zones de coups de pinceaux empâtés, la construction du paysage jouant sur les effets de profondeur de champ et le cadrage respectant la règle des tiers empruntés à la photographie. Cette règle suggère qu'une image doit être divisée en neuf parties égales par deux lignes verticales et deux lignes horizontales. Les sujets de l'image doivent prendre place sur ces lignes et leurs intersections. La technique de l'artiste est ancrée dans la modernité, et le sujet qu'il met en scène l'est tout autant. Voyez ce parc public, où déambulent chalands bourgeois et marchands ; il est le reflet des nouveaux aménagements urbains menés au cours du Second Empire qui voit fleurir de nombreux jardins ouvert au public qui vient s'y rencontrer et passer un instant de loisir. Ce choix du thème permet à Evenepoel d'étudier les attitudes et les gestes de la foule, dont il tente de rendre l'instantanéité. Pour y arriver, il réalise une dizaine d'études préparatoires qui montrent les modifications et les choix opérés par l'artiste. Ainsi les deux soldats prévus à l’origine sont devenus, dans la toile finale, une élégante vêtue de rose au bras d’un cuirassier. Ce couple semble sortir de la toile dont ils sont pourtant les principaux protagonistes.