Le Musée de l'Afrique centrale est devenu AfricaMuseum

Inauguration ce samedi, le Musée Royal de l’Afrique centrale à Tervuren rouvre après cinq ans de travaux, sous le nom d'AfricaMuseum. Rénovation et agrandissement.

Le Musée historique se reflète sur les vitres du nouveau pavillon d’accueil, une réalisation de l’équipe d’architectes de Stéphane Beel. L’ajout contemporain transparent précède un couloir fleuve qui conduit au bâtiment ancien. Une pirogue de 22,5 mètres de long qui dessine un trait sombre dans l’environnement blanchâtre accompagne le passage vers l’aire ancienne du musée. L’architecture de Charles Girault rénovée retrouve l’éclat de sa splendeur. Les fresques classées ont été nettoyées. Le discours de la colonisation réapparaît en pleine lumière.

L’entreprise de Léopold II, le roi colonisateur, est signée d’un double L. Le Musée a collaboré avec les diasporas afin de revoir le récit et d’intégrer une approche critique du passé colonial. Mission difficile, voire impossible, car le bâtiment est chargé comme une pile. La nouvelle exposition permanente revoit de manière scientifique le narratif ancien, en abordant l’histoire coloniale et l’Indépendance ou le Paradoxe des Ressources, mais la scénographie discrète véhicule peu d’images fortes, aptes à susciter l’interrogation et à ouvrir le débat.

Un dépôt de sculptures apporte l’image choc. La salle rassemble dans un apparent désordre un pêle-mêle d’œuvres coloniales déboulonnées de leur socle.