Le musée d'Orsay lance des vidéos en ligne pour faire parler ses tableaux

La collection "Une oeuvre/Un regard" a débuté avec huit vidéos - © Musée d'Orsay / Youtube.com

TEASER Une oeuvre, un regard - 22/05/2019 Every Tuesday, discover the vision of a contemporary figure, an artist, a writer, a philosopher, a designer, a musician, an actor, a film or theatre director, or a scientist, on a piece from the collections of the musées d’Orsay et de l’Orangerie. personal approach to the visible and invisible marvels of the two museums. Experience the contemporary relevance of works of art from the 19th and early 20th century.