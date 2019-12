Le musée Art & Histoire s’apprête à restaurer le "Jardin d’hiver" de Victor Horta

Un jardin d’hiver conçu en 1900 par Victor Horta, le maître des architectes belges Art Nouveau, va être restauré par le Musée Art & Histoire de Bruxelles. Une fois que l’entretien et le réassemblage des pièces qui le composent sera terminé, dans le courant de l’année 2022, il sera exposé dans une toute nouvelle salle consacrée à l’Art Nouveau et à l’Art Déco de Belgique. Cette imposante construction d’acier, de vitraux et de marbre de neuf mètres sur quatre, pour une hauteur de six mètres, en sera l’une des pièces maîtresses.

À l’origine, ce jardin a été dessiné pour un avocat bruxellois nommé Jean Cousin, dont il jouxtait la demeure. Mais à la démolition de celle-ci, dans les années 1960, le chef-d’œuvre Art Nouveau s’est trouvé menacé de destruction. Un élève de Horta a donc pris l’initiative de le démonter et de l’entreposer dans un endroit sûr. Après quelques décennies passées dans l’oubli, il a été décidé l’an dernier qu’il serait réinstallé dans la grande salle du Musée Art & Histoire, parmi d’autres œuvres Art Déco qui y sont exposées.

"Après l’ouverture en 2017 du Magasin Wolfers, un grand intérieur réalisé par Victor Horta pour le compte de la joaillerie et bijouterie Wolfers-Frères, le jardin d’hiver et la salle dédiée à l’Art Nouveau et à l’Art Déco seront les nouveaux projets majeurs du Musée Art & Histoire. Notre musée deviendra ainsi le lieu incontournable pour tous ceux qui s’intéressent au mode de vie élégant qui caractérisait notre pays au début du XXe siècle", se réjouit la directrice générale Alexandra De Poorter.

Pour la réhabilitation du jardin d’hiver, un million d’euros sont nécessaires. La Banque nationale y a alloué une somme et l’entreprise TOTAL Foundation joue le rôle de mécène. Deux particuliers ont également apporté une contribution via la campagne de collecte de fonds organisée par le musée. La BRAFA, foire des antiquaires de Bruxelles, participe également grâce à la vente aux enchères d’un morceau du mur de Berlin.