Le Mons Museum Memorial déconfiné

Musée de société, lieu de réflexions, espace de questionnement, … Autant de dénominations pour définir le Mons Memorial Museum ! Nous y invitons les visiteurs de tous âges à s’interroger sur les réalités multiples et complexes des phénomènes guerriers. Une vaste exposition permanente confronte le public à l’histoire militaire de la région de Mons depuis le Moyen Âge jusqu’au XXe siècle. Le parcours est centré sur les événements des deux guerres mondiales. À travers le destin d’hommes et de femmes témoins des événements, le visiteur est plongé dans le vécu quotidien des soldats et des civils en période de guerre.

A venir, l’exposition "Expérience immersive Libération 1944"