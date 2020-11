Le MoMA se visite aussi en ligne

La culture survit péniblement face au Coronavirus. Capsules, vidéos, visites virtuelles, les institutions culturelles innovent afin de garder un lien avec leur public. Certaines n'ont cependant pas attendu d'être confinées pour investir dans la technologie et le virtuel. C'est le cas du célèbre MoMA, Musem of Modern Art, à New York. Ouvert en 1930, le musée fait partie des établissements culturels les plus prestigieux et influents dans le monde. Sa collection d'art, principalement européen et américain, comprend des dessins, des peintures, des sculptures, du textile, de la photographie mais encore du design, des films ou des médias électroniques. Une grande partie de cette collection, estimée à près de 200.000 pièces est déjà accessible en ligne, via les archives du musée.

Mais le MoMa mets également en ligne dans l'onglet "Virtual news" des vidéos liées à chaque collection. Par exemple, pour l'exposition Beirut at a Crossroads, consacrée aux conséquences sociales et culturelles de la récente explosion au Liban. Une video de près d'une heure pose le contexte artistique, montre les investigateurs du projets et raconte les coulisses de l'événement.

Le musée collabore également avec Google, pour son projet "Arts et culture". Depuis 2011, le géant des GAFA a mis en place une plateforme permettant de visiter virtuellement différents musées mais aussi de visualiser de nombreuses oeuvres en HD. Les oeuvres de Van Gogh, Klimt, Rousseau ou Gauguin sont donc accessibles en quelques clics.