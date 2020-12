Le MIMA rouvre ses portes ce samedi 12 décembre

Suite aux mesures sanitaires, les musées bruxellois et wallons rouvrent petit à petit leurs portes pour accueillir les visiteurs. C'est le cas du MIMA, qui attend ce samedi 12 pour relancer son exposition "ZOO".

Cette exposition aborde le thème de l'anthropomorphisme dans l'art contemporain et la pop culture. Les animaux et objets inspirent les artistes et créent ce concept, où l'humain prête ses traits au non-humain. Le courant s'inspire de l'héritage de la culture populaire, comme le dessin animé, le graphisme ou la bande dessinée. Puisque ces médias sont ancrés dans une époque, ils dépeignent les us et coutumes d'individus façonnés par l'an 2000, la société de consommation et le capitalisme. Une fois de plus, l'art permet de questionner notre mode de vie.

De curieux personnages s'illustrent : à plumes, à poils ou issus de l'univers de consommation capitaliste de notre société. Les observer et y déceler le portrait de l'homme du XXIe siècle : voilà l'objectif. Les artistes ont adopté les codes esthétiques de cette pop culture et en les détournant, livrent une version très acerbe de l'humanité. La scénographie est variée, puisque les installations in situ côtoient les peintures et toiles accrochées au mur.