Le MIMA inaugurera samedi l'exposition ZOO sur l'anthropomorphisme

Le musée d’art urbain MIMA (Millennium Iconoclast Museum of Art), situé quai du Hainaut à Molenbeek-Saint-Jean, ouvre au public l’exposition ZOO, ce samedi premier février. Elle restera visible jusqu’au 30 août prochain.

À travers des installations, des peintures, ainsi que des références pop et humoristiques, il s’agit d’écouter ce que disent les animaux à poils ou à plumes sur l’humain. La sélection met en avant 11 artistes internationaux qui font un usage courant de personnages anthropomorphes, à savoir Parra (NL), Pablo Dalas (FR), Egle Zvirblyte (LTU), Todd James (US), Gasius (UK), Martí Sawe (ES), Steven Harrington (US), Ryan Travis Christian (US), Rhys Lee (AUS), Finsta (SW), Laurent Impeduglia (BE). Une attention a également été apportée à la complémentarité des parcours artistiques respectifs, pour offrir un large panorama contemporain. L’exposition présente ainsi des œuvres plurielles issues du monde des galeries, mais aussi du graphisme, de l’illustration, du graffiti, du tatouage et du skateboard.

L’anthropomorphisme s’inspire de l’héritage visuel de la culture pop de masse, comme le dessin animé, la BD ou le graphisme. Beaucoup de ces médias, qui portent la signature du marketing, sont des produits culturels de la société capitaliste du XXe siècle. L’adoption de ces codes esthétiques et le détournement de leurs sens premiers dans les œuvres de ZOO livrent au regard du visiteur l’image d’une humanité sauvage. ZOO préfigure l’exposition suivante du MIMA qui aura lieu en septembre prochain et qui sera dédiée au plasticien et artiste numérique Felix Luque. Ce dernier crée un univers d’anticipation d’une technosociété crépusculaire.