Le MACS / Grand-Hornu est à nouveau ouvert depuis le 19 mai

Après plus de 9 semaines de fermeture, le MACS a été heureux de rouvrir ses portes au public dès le mardi 19 mai. Et l’exposition Representing the Work de Matt Mullican est maintenant accessible.

C’est la première exposition muséale de l’artiste américain Matt Mullican en Belgique. Rétrospective comme son titre le suggère, elle s’articule autour des principaux chapitres d’une œuvre qui se déploie depuis plus de 40 ans, des premiers pictogrammes de l’artiste à ses célèbres frottages et drapeaux en passant par ses performances sous hypnose et ses diagrammes cosmologiques.

Rassemblant plus de 1000 images extraites d’encyclopédies, d’internet, etc., ou dessinées par l’artiste, l’exposition est une occasion unique de s’immerger dans l’univers obsessionnel et singulier de l’un des principaux représentants de la "Pictures Generation".

plus d’infos sur le site officiel du MACS