Le Louvre, le musée le plus populaire sur Instagram

D'après une étude menée par Holidu, un moteur de recherche de locations de vacances, le musée parisien arrive en tête des musées les plus populaires sur instagram, devant la Tate Modern à Londres, et celui de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg.

Le plus grand musée d'arts et d'antiquités au monde qu'est le Louvre attire près de 9 millions de visiteurs par an. Sur Instagram, plus de trois millions de publications le concernent. Un chiffre coquet qui fait du palais français le musée le plus populaire du réseau social.

En deuxième position, on retrouve la Tate Modern à Londres qui peut se targuer de 787.298 hashtags. Le musée bâti dans une ancienne centrale électrique désaffectée accueille tous les ans 5 millions de visiteurs. Il y a deux ans, l'institution londonienne s'est offert un nouveau bâtiment.

Sur la troisième marche, direction Saint-Pétersbourg, avec le musée de l'Ermitage avec 532.523 hashtags. Cette ancienne demeure impériale est le plus grand musée du monde en termes d'objets exposés, avec plus de 60.000 pièces présentées dans près de 1.000 salles.

Dans le reste du classement, on trouve trois autres musées hexagonaux : La Fondation Vuitton, le musée d'Orsay, ainsi que le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou.

Le Top 10 des musées les plus populaires sur Instagram :

1. Le musée du Louvre à Paris, France - 3.145.155 hashtags

2. La Tate Modern à Londres, Angleterre - 787.298 hashtags

3. Le musée de l'ermitage à Saint-Pétersbourg - 532.523 hashtags

4. Le British Museum à Londres, Angleterre - 429.887 hashtags

5. Le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou à Paris, France - 429.605 hashtags

6. Le Rijksmuseum à Amsterdam, Pays-Bas - 375.968 hashtags

7. Le musée d'Orsay à Paris, France - 278.421 hashtags

8. Les musées du Vatican à Rome, Italie - 274.226 hashtags

9. Le musée des Offices à Florence, Italie - 266.035 hashtags

10. La Fondation Louis Vuitton à Paris, France - 227.381 hashtags