Le Louvre fermé en raison d'un blocage par l'intersyndicale du musée

Le musée du Louvre, le plus fréquenté du monde, a été contraint de rester portes closes ce vendredi, en raison d’un blocage des entrées par l’intersyndicale, qui proteste contre le projet de réforme des retraites du gouvernement français. Comme le reste du pays, le secteur culturel n’est pas épargné par la contestation sociale ambiante. Si vous êtes en visite à Paris, mieux vaut être prudent et toujours vérifier à l’avance que les monuments et musées sont bien ouverts et accessibles.

Plus d’une centaine de manifestants bloquaient ce matin l’entrée de la Pyramide en agitant des drapeaux et scandant : "on ira jusqu’au retrait !". Ils appelaient les touristes massés devant les barrières de sécurité à s’associer au mouvement : "les touristes avec nous !". Mais ces derniers, provenant pour la plupart de l’étranger, exprimaient surtout leur colère et leur incompréhension, certains lançant des injures à l’encontre des grévistes. Le Louvre indique que les détenteurs de billets d’entrée seraient remboursés et n’exclut pas une réouverture dans le courant de l’après-midi si le blocage cessait. Aux dernières nouvelles, ce n’est pas encore le cas.

Une lutte pour une vie digne

"C’est au cœur même de la Pyramide du Louvre, où le Président de la République Emmanuel Macron a choisi de consacrer son investiture, que se hisse contre lui, vent debout, un front d’opposition syndicale contre ses orientations désastreuses en matière de retraite", a écrit l’intersyndicale CGC-CGT-FSU-SUD dans un communiqué. "Notre mobilisation s’inscrit donc aux côtés de tous les agents grévistes en lutte dans le pays pour une vie digne, tant dans les structures de droit privé que dans celles de droit public", ajoutent-ils, alors que le mouvement se poursuit depuis six semaines.

"Alors que les conditions des agents du Musée du Louvre se dégradent de jour en jour notamment sous les pertes d’effectifs, la précarité et le désengagement de l’État, il ne saurait pour nous être question de souscrire au système de retraite à points proposé par le gouvernement qui ne vise qu’à baisser pour tous le montant des pensions", déclarent-ils encore. Pour ces syndicats, "le prétendu compromis proposé par le Premier ministre consistant en une suspension de l’âge pivot jusqu’à une 'conférence de financement' qui aurait lieu en avril 2020 et dans laquelle patronat et syndicat devraient faire des propositions pour trouver 12 milliards d’euros d’économies par an, relève de l''enfumage'".

Le Louvre a néanmoins reçu l’an dernier 9,6 millions de visiteurs, légèrement en deçà du record de 2018 (10,2 millions).