Le lauréat du Prix aKCess 2019 : Musée comme chez soi

Le Collectif d’entreprises mécènes AKCESS, antenne de de Prométhéa, a remis son Prix annuel ce mercredi 5 juin 2019 au "Musée comme chez soi", un projet de médiation culturelle porté par le Musée d’Ixelles et l’asbl Patrimoine à roulettes.

LAURÉAT 2019 DU PRIX AKCESS : "MUSÉE COMME CHEZ SOI"



Profitant de sa fermeture pour travaux d’agrandissement, le Musée d’Ixelles a développé, en collaboration avec l’asbl Patrimoine à roulettes, une action de médiation audacieuse. En transformant, le temps d’un week-end, les habitations du quartier en cimaises du Musée d’Ixelles, " Musée comme chez soi " crée de nouvelles synergies et transforme les habitants d’Ixelles en ambassadeurs de la culture et des réserves du Musée.



2 week-ends par an, 10 œuvres sortent des réserves du Musée d’Ixelles pour vivre 2 jours chez 10 voisins de l’institution. Les voisins font découvrir l'œuvre choisie au public qui peut se balader de lieu en lieu et admirer des œuvres originales toutes présentées de façon personnelle chez 10 habitants du quartier.



De 2018 à 2020, le public pourra découvrir 60 œuvres et artistes des collections grâce aux habitants du quartier.



Le jury a particulièrement apprécié l’implication des habitants d’Ixelles dans la découverte des collections durant la fermeture du Musée, l’image différente renvoyée par l’institution muséale en rendant les collections accessibles dans un cadre quotidien, tout comme l’accompagnement réalisé par l’ASBL Patrimoine à roulettes qui permet au public de devenir acteur de l’action de médiation.

Le Prix aKCess, d’un montant de 10 000€ a été remis par Christophe Kevelaer, président du Collectif AKCESS, à Claire Leblanc, directrice du Musée d’Ixelles et à Claire-Hélène Blanquet, présidente de l'asbl Patrimoine à roulettes.

La prochaine édition de " Musée comme chez soi " se tiendra le week-end du 23 juin 2019 de 13:00 à 18:00 - www.museedixelles.be



LE COLLECTIF D’ENTREPRISES MÉCÈNES AKCESS DE PROMÉTHÉA S’ENGAGE EN FAVEUR DE LA MÉDIATION CULTURELLE DEPUIS 2013



Initié il y a six ans par l’asbl Prométhéa, le Collectif d’entreprises mécènes aKCess récompense chaque année, au niveau national, des initiatives favorisant l’accès à la culture pour tous. Le Collectif aKCess de Prométhéa est composé d’entreprises mécènes soucieuses de favoriser la médiation culturelle. Ces entreprises mutualisent leurs moyens pour remettre cette année un prix de 10 000€. La RTBF en fait partie, les autres partenaires étant la Banque Triodos, Eeckman Art & Insurance, Engie, Ethias, la Fondation Belfius, le Groupe P&V, la Coopérative Cera, Smart, Thalys, Wilmerhale Avocat.

En six ans, le collectif a reçu 236 candidatures, récompensé 10 lauréats et distribué 68 000€ à des initiatives facilitant l’accès à la Culture pour tous.



LES ACTIONS SOUTENUES EN 5 ANS PAR LE COLLECTIF AKCESS

2018 : Les Audacieux (BPS22)

2017 : La Vitrine (Mangoo Pickel) ; Un(E) Autre (Opéra Royal de Wallonie)

2016 : Acoustic Power, Les Jeunes Vivent La Musique Classique ; La Boverie, Un Nouveau Musée Accessible À Tous ; Outings, Musée Hors Cadre

2015 : Jouw Sleutel ; La Semaine Du Son ; Remua S’associe À Connect

2014 : Museum Night Fever ; Programme Sesame ; Publiek Aan Zet