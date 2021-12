Le KBR candidat pour le prix du Musée européen de l’année

Inauguré le 18 septembre 2020, le KBR Museum est déjà candidat pour l'"European Museum of the Year Award" , informe-t-il lundi. L’annonce des résultats et la remise du prix auront lieu du 4 au 7 mai prochains à Tartu, en Estonie.

L’EMYA a été créé en 1977 sous l’égide du Conseil de l’Europe, dans le but de reconnaître l’excellence du monde muséal européen. Le prix est décerné à un musée qui se distingue et innove à différents niveaux tout en offrant à ses visiteurs un concept unique, une présentation inventive et une approche créative de l’éducation et de la responsabilité sociale. Les lauréats des années précédentes, aussi bien de grands que de petits musées, situés dans différents pays d’Europe ont tous déployé une approche qui a amélioré les normes de qualité des musées européens.

Au KBR, "les manuscrits ne sont pas simplement exposés : ils prennent véritablement vie", se félicite le musée. "La scénographie originale propose plusieurs approches alternant information et interactivité et se compose d’espaces d’exposition tantôt ouverts, tantôt plus intimes."

De plus, les manuscrits originaux sont exposés dans des vitrines de haute qualité, répondant aux normes de conservation et de sécurité. Pourtant, grâce aux technologies modernes, les visiteurs ont la possibilité de feuilleter plusieurs ouvrages comme le duc de Bourgogne Philippe le Bon avant eux. La différence est qu’ils le font aujourd’hui sur un écran, qui permet d’agrandir les pages et d’en observer les moindres détails.