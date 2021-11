Le culte secret du dieu Mithra, l’un des plus mystérieux de la Rome antique, s’expose à Mariemont

Vous connaissez Vénus, Bacchus, Diane ou Jupiter. Mais avez-vous déjà entendu parler du dieu Mithra ? Probablement pas, car il ne fait pas partie du panthéon romain. Pourtant, son culte a connu un succès fulgurant dans l’empire romain, entre les 1er et 4e siècles. Empli de mystère, pratiqué dans des sanctuaires souterrains cachés, il a attiré des milliers d’adeptes, et a même fait peur au christianisme naissant. Le Musée royal de Mariemont vous dévoile ses secrets dans une exposition immersive, à voir du 20 novembre au 4 avril.

Mithra saignant le taureau © Frankfurt-Heddernheim Archäologisches Museum

Le dieu Mithra est originaire de Perse. Selon sa légende, il serait né d’un rocher, et aurait été à l’origine de la vie sur terre en chassant et tuant un taureau, le sang de la bête fertilisant le sol. On ne sait pas trop comment cette divinité asiatique est arrivée jusque dans l’Empire romain, mais on sait que Mithra était très populaire au sein de l’armée et parmi les esclaves affranchis.