De nombreuses collaborations entre musées et partenaires artistiques et évènementiels — secteurs également en difficulté — sont au programme dans chaque musée participant. Une septantaine d’activités sont proposées, en petit comité uniquement : concerts, performances, rencontres d’artistes, visites guidées inédites, balades extérieures et bien sûr expositions.

Le "COME♡BACK" des musées bruxellois, du 1 au 4 octobre - © Brussels Museums

Enfants bienvenus

La programmation fera évidemment la part belle aux familles, avec des visites et workshops destinés aux enfants. Pour les gourmands, vous pourrez assister à des ateliers de dégustation à Choco Story, ou en plus de vous régaler de chocolat belge, vous en apprendrez plus sur son histoire et sa fabrication. À la Villa Empain, une conteuse proposera de partir autour du monde dans des histoires inspirées de l’exposition "Mappa Mundi". Les fans de bolides pourront construire eux-mêmes la voiture de leur rêve en bloc lego à Autoworld, et les amateurs de bandes dessinées pourront réaliser leur propre planche au BELvue dans le cadre de l’exposition "Comès, d’ombre et de silence". Quant au MigratieMuseumMigration, il proposera à vos enfants de découvrir les jeux de votre époque et de celles de vos parents, avant l’ère du numérique, au Foyer des Jeunes de Molenbeek. Et ce ne sont là que certaines des activités proposées par les musées bruxellois.

