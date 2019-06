Le centre Pompidou de Bruxelles bientôt en chantier mais partiellement ouvert

Pendant les travaux, la fête continue. Kanal-Centre Pompidou, l'antenne bruxelloise du centre culturel parisien Beaubourg, a annoncé mercredi la poursuite, en plusieurs étapes, de son expérience de "préfiguration" entamée en 2018, avant l'ouverture du nouveau musée prévue en 2023.

En 343 jours d'ouverture, Kanal Brut, le musée temporaire d'art contemporain et d'architecture de Bruxelles, a attiré plus de 400.000 visiteurs, sur les 21.000 m2 de l'ancien garage de Citroën Yser, exploités dans le cadre d'une programmation multidisciplinaire d'une centaine d'événements.

Celle-ci prendra fin dimanche soir à 22 heures, avant un démontage et/ou un déménagement des œuvres et des équipements dès lundi, ont annoncé mercredi Yves Goldstein, chargé de mission de la Fondation Kanal, et Bernard Blistène, directeur du Musée d'art contemporain - Centre Pompidou.

La programmation de Kanal brut, placée sous le commissariat général de Bernard Blistène, a permis la présentation de 3.000 oeuvres à travers seize expositions d'art moderne et contemporain proposées par le centre Pompidou et cinq autres d'architecture et d'urbanisme, proposées par le CIVA.

C'est sans compter les treize expositions organisées par divers partenaires et plus de 60 performances différentes dont des activités coproduites avec des dizaines d'opérateurs culturels essentiellement bruxellois.

Il s'agit désormais de vider les réserves d’œuvres actuelles de Kanal, de dépolluer et de désamianter le site, afin de tenir le calendrier qui prévoit un démarrage des travaux en mars 2020.

Première phase en 2020

Mais il a été décidé qu'"entre mars-avril et novembre 2020", au début du chantier, une partie de Kanal serait de nouveau accessible, à savoir les 4.000 m2 de la partie "showroom" des anciens ateliers de Citroën. Une nouvelle expérience baptisée "Showroom 2020".

"Fermer Kanal eût été rompre cette énergie extraordinaire que nous avons trouvée" depuis mai 2018, a affirmé Bernard Blistène, directeur du centre Beaubourg, devant des journalistes.

La nouvelle "préfiguration" de six mois sur les quatre niveaux du showroom, a expliqué M. Blistène, sera placée sous la responsabilité d'un artiste dont le nom est tenu secret pour le moment, qui sera le maître d'oeuvre d'une exposition d’œuvres et de différents dispositifs créés pour l'occasion, et donc l'artiste chargé d'en inviter d'autres pour maintenir l'esprit multidisciplinaire du lieu.

A ce même moment, après la dépollution et le désamiantage, les premiers travaux de gros oeuvre démarreront ailleurs sur le site. Le nom de cet artiste sera révélé en septembre.

Dans un deuxième temps, en 2021 et 2022, pendant la phase intense des travaux, Kanal-Centre Pompidou compte poursuivre ses activités "extra-muros" en organisant des événements avec des partenaires dans le même quartier.

L'ancien garage Citroën choisi pour l'implantation du futur musée --en réalité une usine aux espaces impressionnants (environ 40.000 m2)-- avait été racheté au constructeur en 2015. Il est situé sur la rive sud (côté centre-ville de Bruxelles) d'un canal marquant la séparation avec les anciens faubourgs industriels du nord de la capitale, dont la commune de Molenbeek. Un des objectifs principaux du projet est d'attirer les habitants de cette commune qui avait été pointée du doigt comme un fief de jihadistes après les attentats parisiens de novembre 2015.

A l'heure d'un bilan dominé par "des ondes positives", Yves Goldstein a fait observer qu'un habitant de la capitale sur quatre s'était rendu à Kanal brut durant une phase expérimentale.

Il a toutefois estimé qu'en dépit des initiatives prises en direction de jeunes de Molenbeek-Saint-Jean, commune toute proche, et de ceux du Parc Maximilien, il restait encore du chemin à parcourir pour que les jeunes de "l'autre côté du canal" se dirigent plus spontanément vers ce lieu de rencontre.

Horizon 2023

L'objectif est d'y ouvrir à "la fin du premier semestre 2023" le musée d'art moderne et contemporain, fruit d'un partenariat entre Beaubourg et la région Bruxelles-Capitale, a-t-il été expliqué lors d'une conférence de presse. Les expositions du futur musée seront conçues par Beaubourg à partir de ses collections (près de 120.000 oeuvres).