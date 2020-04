Le BPS 22 #museumathome pense aux enfants en confinement

Le BPS 22 (acronyme de Bâtiment Provincial Solvay, n°22 du boulevard Solvay), Musée d’art de la Province de Hainaut, a été, comme bien d’autres acteurs culturels, obligé de fermer ses portes le temps du confinement généralisé. Les différentes expositions en cours seront d'office prolongées jusqu'au 16 août, dès que les mesures de fermeture seront levées.

Mais son équipe a pensé aux familles confinées, et plus particulièrement aux parents qui sont à la recherche d’activités instructives et (ré)créatives pour leurs enfants.

Sont en ligne, sur leur site officiel, toute une série de cahiers à télécharger, puisant dans les archives des expositions qui ont été présentées au Musée. Un aperçu en 20 secondes donne déjà une idée du travail du Musée.