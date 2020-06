Le Beffroi de Mons ouvre ses portes et prépare une exposition d'été

Reconnu par l’UNESCO depuis 1999 dans le cadre des "Beffrois de Belgique et de France", le Beffroi de Mons constitue un témoignage architectural remarquable. Seul beffroi baroque de Belgique, il a été construit entre 1661 et 1672 par Louis Ledoux (architecte-sculpteur) et Anthony Vincent (architecte-arpenteur).

Symbole de la ville de Mons et point de repère important, l’édifice a été construit à la suite de l’effondrement de la "Tour à l’horloge" pour cause de vétusté qui l’avait précédée. Pour des raisons de protection civile notamment, les autorités furent contraintes de reconstruire une nouvelle tour qui prit le style de l’époque.

Plus d’infos sur le site officiel

Dès le 4 juillet, le Beffroi et la salle Saint-Georges accueilleront deux expositions consacrées au photographe, réalisateur, écologiste de renommée internationale : Yann Arthus-Bertrand. Photographe obsessionnel, il travaille et retravaille les mêmes thèmes depuis de nombreuses années, pour approfondir les sujets et sensibiliser le plus grand nombre aux problèmes environnementaux.