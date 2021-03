Lancement de "Brussels Card Discovery" : des visites au musée en soutien au secteur culturel

Brussels Museum asbl lance ce jeudi 25 mars, en collaboration avec l’office du tourisme visit.brussels, une initiative visant à soutenir le secteur culturel : la Brussels Card Discovery. Le concept est simple : pour le prix réduit de 19 €, une carte donnant accès à 3 musées bruxellois est remise au visiteur, ce qui lui permet de marquer son soutien à ce secteur en crise. Cette nouvelle version du City pass Brussels Card se destine aux Bruxellois mais aussi aux touristes belges, présents dans la capitale pour un jour, un week-end ou plus.

L’absence des groupes et des touristes étrangers se ressent fortement, avec un taux de fréquentation en baisse de 60% dans le secteur culturel. Les musées bruxellois souhaitent donc vivement encourager cette initiative, afin de pouvoir retrouver leur public, dans le respect des conditions sanitaires. Jérôme Bruyère, chargé de communication Brussels Museums, explique confirme :

En temps de crise, l’accessibilité des lieux culturels reste plus que jamais une nécessité. Nous pensons qu’agir sur le prix d’entrée des musées est évidemment une façon évidente d’attirer la curiosité d’un public en demande de sorties culturelles et d’évasion.

L’offre sera flexible, en raison des fluctuations des mesures sanitaires : la Brussels Card Discovery permet en effet trois visites à n’importe quel moment durant trois mois, le moment de la visite étant laissé au choix des acheteurs sans engagement à long terme. L’initiative comprend également une offre variée, proposant de choisir parmi plus de 40 lieux : des lieux immanquables comme les Musées royaux des Beaux-Arts ou BOZAR, mais aussi des lieux plus confidentiels et secrets tels que le Musée schaerbeekois de la Bière ou le tout récent MigratieMuseumMigration… Les enfants y trouveront leur compte aussi, au Muséum des Sciences Naturelles, au centre belge de la BD ou encore Choco-Story Brussels.

Informations pratiques

Disponible à partir du jeudi 25 mars

Mise en vente au prix de lancement de 19€

Plus d’informations sur le site de Brussels Museum