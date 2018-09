La Royal Academy of Arts de Londres met à l'honneur l'architecte Renzo Piano

Du 15 septembre 2018 au 20 janvier 2019, la Royal Academy de Londres rendra hommage à l'architecte mondialement reconnu Renzo Piano. Il s'agira de la première exposition londonienne depuis 1989, évoquant sa carrière.

A l'occasion de cette rétrospective, l'exposition présentera seize des projets les plus importants de Piano, commençant par ses toutes premières créations pleines d'innovations jusqu'à ses réalisations les plus célèbres. Parmi celles-ci, le Centre Pompidou à Paris, le New York Times Building à New York, mais aussi The Shard à Londres, la Fondation Jérôme Seydoux Pathé à Paris ou encore le Whitney Museum of American Art à New York.

Des pièces d'archives rarement exposées, des maquettes, mais aussi des photographies et des dessins expliqueront le processus derrière la conception et la réalisation des projets les plus fameux de Renzo Piano. Enfin, une installation pensée par le studio de Piano RPBW pour l'exposition, regroupera une centaine de projets de l'architecte sur une île imaginaire.

L'exposition présentera aussi seize clichés ainsi qu'un film qui mettront en lumière la sensibilité personnelle de Renzo Piano et son attitude vis-à-vis de l'architecture.

Renzo Piano a reçu le Prix Pritzker, la plus prestigieuse récompense du monde de l'architecture, en 1998.

L'exposition sera à retrouver dans les Gabrielle Jungels-Winkler Galleries à Burlington Gardens, à l'occasion des 250 ans de la Royal Academy de Londres.

"Renzo Piano : The Art of Making Buildings" du 15 septembre 2018 au 20 janvier 2019