La pyramide du Louvre, oeuvre contestée qui a rendu I.M. Pei célèbre

L'architecte Ieoh Ming Pei, mort dans la nuit de mercredi à jeudi à 102 ans, est devenu célèbre pour avoir conçu la pyramide du Louvre, aujourd'hui emblème du musée après avoir été vivement contestée et mis son créateur à rude épreuve.

D'un côté, le plus grand musée du monde, ancien palais des rois de France et de deux empereurs, siège du tout-puissant ministère des Finances. De l'autre, un brillant architecte sino-américain qui n'a pratiquement construit qu'aux Etats-Unis: la rencontre entre ces deux univers semblait hautement improbable.

Et elle n'aurait sans doute jamais eu lieu sans François Mitterrand qui décide de confier à Pei, en juillet 1983, l'un des grands chantiers les plus délicats et les plus symboliques de son premier septennat.

Pourquoi ce choix? Lors d'un voyage aux Etats-Unis comme premier secrétaire du Parti socialiste, François Mitterrand avait été séduit par la nouvelle aile de la National Gallery de Washington, construite par Pei en 1978.

Né à Canton, Ieoh Ming Pei, sourire malicieux et lunettes rondes, a été formé à l'école rationaliste, d'abord au MIT (Massachusetts Institute of Technology), puis à Harvard où il fut l'élève de Walter Gropius, fondateur du Bauhaus.

C'est non seulement le premier projet en Europe du lauréat 1983 du prix Pritzker, le « Nobel de l'architecture », mais également la première fois qu'il intervient dans un monument autant chargé d'histoire.

Face au Louvre, il part d'un constat simple: « c'est un étrange musée dont l'entrée est invisible parce que latérale. Il lui faut une entrée centrale ». Il imagine donc un complexe souterrain avec des éclairages zénithaux, mais la première mouture ne comporte pas de pyramide, seulement un accès par une rampe.

Dès la présentation de la maquette, les critiques se déchaînent, menées par les quotidiens Le Figaro et Le Monde.