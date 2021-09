La Museum Night Fever se tiendra le soir du samedi 23 octobre dans 29 musées bruxellois

L'insolite Musée des Égouts de Bruxelles - Les Ambassadeurs (6/23) - 03/05/2021 Le Musée des Égouts propose un voyage insolite dans ce que la ville a de plus caché et de nécessaire à son fonctionnement. Un réseau d’égouts sous la région bruxelloise compte près de 1900 km de ramifications souterraines. Ce musée raconte quand, pourquoi et comment les égouts furent construits. Armelle vous y emmène...