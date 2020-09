La Librairie des ducs de Bourgogne mise à l'honneur à l'ouverture du KBR Museum

La Librairie des Ducs de Bourgogne et sa collection unique de manuscrits du XVe siècle, un trésor national vieux de 600 ans précieusement conservé par la Bibliothèque royale de Belgique désormais renommée KBR, s'offrira enfin aux yeux des visiteurs à partir du 18 septembre au sein du KBR museum.

Avec ce nouvel espace muséal qui devait en principe ouvrir ses portes le 15 mai dernier avant que le coronavirus n'en décide autrement, la Bibliothèque royale entend participer à la relance de la vie culturelle tant à Bruxelles qu'en Belgique, même si pas plus de cinquante visiteurs par heure seront admis dans les 1.500 m2 du musée.

plus d'infos sur le site officiel du KBR Museum

La Librairie des Ducs de Bourgogne constituée il y a 600 ans par Philippe le Bon comprenait pas moins de 900 ouvrages qui englobaient l'ensemble des domaines de la pensée. Un tiers de ceux-ci se trouvent en possession de la KBR.

Après une introduction générale dans la chapelle de Nassau, seul vestige du palais du même nom et incorporée aujourd'hui au sein du bâtiment moderne de la KBR, la visite se poursuit ensuite à l'étage supérieur, où entre 160 et 180 pièces - manuscrits, estampes, retables, armes, etc. - sont exposées dans des vitrines individuelles. Les manuscrits seront changés trois fois par an pour des raisons de conservation, explique Sara Lammens, la directrice générale de la KBR.

Le musée proposera aussi aux visiteurs de vivre une expérience interactive. Le visiteur aura ainsi le choix entre cinq langues et trois profils de visite: découverte, approfondie et ludique. Plusieurs chambres thématiques proposeront également des immersions audiovisuelles qui plongeront les visiteurs au cœur du XVe siècle.