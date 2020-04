La Fondation Roi Baudouin achète une bague rare pour le musée du diamant

Lors d'une bourse à Maastricht, la Fondation Roi Baudouin a acheté une rare bague en or avec des diamants et un portrait miniature. Le bijou sera exposé au Musée du diamant, des bijoux et de l'orfèvrerie DIVA d'Anvers.

La bague a été achetée ce printemps au salon international d'art TEFAF à Maastricht, par l'intermédiaire du Fonds Christian Bauwens. Le bijou provient d'une collection privée belge. L'anneau a un couvercle articulé contenant un portrait miniature et une figure émaillée. Les bagues avec un tel couvercle et un tel portrait sont extrêmement rares.

Plus tard dans l'année, la bague sera exposée au musée DIVA à Anvers. "Grâce au Fonds Christian Bauwens, géré par la Fondation Roi Baudouin, cette bague extrêmement rare et mystérieuse a été achetée et comble une lacune importante dans l'art de la joaillerie du 17e siècle dans nos collections publiques", indique-t-on à la Fondation Roi Baudouin.