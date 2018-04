La danse s'invite le temps d'une exposition au musée Rodin

Du 7 avril au 22 juillet prochain, le musée Rodin invite son public à découvrir les liens entre l'un des plus célèbres sculpteurs français et l'univers de la danse. Au programme la célèbre série "Mouvements de danse" mais aussi près d'une centaine de dessins. Il sera aussi question des grandes danseuses de l'époque, qui ont côtoyé le grand maître.

A la fin du XIXe siècle, l'art de la danse est sur le devant de la scène. Et pour cause, la discipline voit apparaître des personnalités comme Isadora Duncan, Loïe Fuller ou encore Hanako, qui la font entrer dans des territoires jamais vus jusqu'alors.

Ces jeunes femmes vont attirer l'attention du grand maître de la sculpture de l'époque, Auguste Rodin. Mais c'est bel et bien la compagnie de danseuses cambodgiennes qui marqua l'artiste. " Elles emportèrent la beauté du monde avec elles" aurait-il dit à leur départ. C'est cette fascination pour cet art de la scène qui fera l'objet d'une exposition du 7 avril au 22 juillet 2018 au musée Rodin à Paris.

"Rodin et la danse" sera organisée autour des treize "Mouvements de danse" en terre cuite, pièces jamais exposées du vivant du sculpteur. Elle reviendra sur les recherches et les expérimentations de l'artiste avec danseurs et acrobates lors des vingt dernières années de sa vie.

Il sera question des ouvrages de sa bibliothèque, de ses photographies, mais aussi de ses correspondances, qui montrent son intérêt pour la discipline. Une séquence évoquera aussi son goût pour les représentations antiques de la danse allant des rites religieux aux processions en passant par les rondes. Les inspiratrices et inspirateurs du sculpteurs figureront aussi sur le parcours, comme le Russe Vaslav Nijinski, Ōta Hisa, dite Hanako, les danseuses cambodgiennes venues accompagnées en 1906 le roi Sisowath en France, Alda Moreno, Isadora Duncan, Carmen Damedoz ou encore Loïe Fuller.

"Rodin et la danse" du 7 avril au 22 juillet 2018 au musée Rodin à Paris.

Renseignements : www.musee-rodin.fr