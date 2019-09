La BBC dévoilera les secrets du Musée Victoria & Albert de Londres

La chaîne BBC Two a annoncé préparer une série de documentaires en six parties sur les coulisses de l'une des institutions artistiques les plus emblématiques de Londres. Cette série, intitulée "Secrets of the Museum", produite par Blast ! Films, explorera le travail quotidien de centaines de commissaires, conservateurs et techniciens du musée Victoria & Albert (V&A). Les documentaires, diffusés dans le courant de l'année 2020, révéleront "les ficelles du métier" de tous ces intervenants, tant du côté de la conservation, de l'entretien et de l'acquisition que de celui de la mise en valeur de plus de deux millions d'objets.

Le V&A est reconnu à travers le monde pour sa collection très éclectique d'objets témoignant de plus de 5 000 ans de créativité humaine, allant des très récents vases "Brexit", signés Grayson Perry, à des manuscrits originaux de Charles Dickens, en passant par la garde-robe de voyage de la chanteuse Kylie Minogue. À en croire la BBC, chaque programme permettra de découvrir les histoires méconnues de nombreux objets du V&A : "depuis la manière dont ils ont été fabriqués jusqu'au travail crucial du musée pour faire perdurer leurs histoires auprès des générations futures, mais aussi pourquoi ces objets sont importants."

"Un rêve de documentariste" (Alistair Pegg)

Alistair Pegg, directeur de programmation chez Blast, a confié que ce film des dessous du V&A était "un rêve de documentariste." "Nous avons hâte de donner à voir une partie du musée à laquelle les visiteurs n'ont jamais accès – depuis la découverte de quelques-uns des milliers d'articles stockés à l'expertise jusqu'au dévouement des équipes qui œuvrent à la préservation et à la protection d'un immense éventail de magnifiques objets", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Comme l'a rapporté l'"Art Newspaper", le musée V&A est l'une des institutions artistiques les plus populaires au monde, ayant attiré près de 4 millions de visiteurs en 2018. "Notre objectif au V&A est de défendre l'industrie créative, d'inspirer la prochaine génération et d'enrichir l'imagination de chacun. Nous espérons que cette série (de films) inspirera une nouvelle génération de designers et de faiseurs, d'amateurs de musées et de visiteurs d'un jour, à tomber amoureux du V&A et de sa remarquable collection", a précisé Tristram Hunt, le directeur du musée, dans un communiqué.

Le musée a récemment annoncé qu'il allait acquérir une série d'objets qui explorent l'identité visuelle et le design d'Extinction Rebellion, une jeune association qui milite pour trouver des réponses urgentes aux défis posés par le changement climatique.