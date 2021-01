L'Hôtel Solvay, signé Horta, devient un musée et est ouvert au public

L'Hôtel Solvay, caché sur l'avenue Louise - © Jasper Jacobs - BELGA

Auparavant seules des visites privées étaient envisageables. Désormais, cette référence architecturale sera désormais accessible au grand public le jeudi et le samedi.

Ce remarquable hôtel particulier de style Art Nouveau, a été conçu par l’architecte Victor Horta pour l’industriel Armand Solvay, le fils d’Ernest Solvay, et son épouse Fanny Hunter, à partir de 1894. Les travaux de construction et d’aménagement dureront 8 ans. Il s’agit d’une des réalisations les plus abouties de l’œuvre de l’architecte de renommée mondiale qui a bénéficié d’un budget quasi illimité pour le réaliser. En outre, il s’agit d’un des bâtiments de Horta les mieux conservés.