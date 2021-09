L’exposition "Vouloir habiter" au centre culturel Eden, ou l’architecture au service des humains

L’objectif de ces projets et de ces rencontres est de renouer le lien entre les habitants, mais aussi de l’entretenir puisque les moments d’échanges continueront dans les jours à venir, comme les interventions des experts Audrey Courbebaisse et David Dethier, mais aussi de visites et d’explorations urbaines à la découverte de Charleroi pour les familles.

Cette exposition est également l’occasion de valoriser Charleroi, à travers ces visites et ces échanges, ainsi que d’admirer les nouveaux locaux agrandis de l’Eden.