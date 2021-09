L’exposition "Hahaha" mettra en valeur à Bruxelles la place de l’humour dans l’art

Plus de 200 œuvres seront exposées dans la visée de cerner le rôle pris par l’humour dans les révolutions artistiques de la fin du 19e siècle à nos jours. Il y aura d’abord celles de l’artiste français Marcel Duchamp (1887-1968), qui fut le premier à élever un canular au rang de pratique artistique à part entière. Sa pièce maîtresse qui a marqué les mémoires en ce sens, "Fontaine", qui n’est rien d’autre qu’un urinoir renversé, sera présentée à l’exposition.

L’exposition "Hahaha. L’humour de l’art" se déroulera du 15 septembre au 16 janvier prochain à l’ING Art Center , place Royale à Bruxelles. Les visiteurs pourront de plus s’inscrire à des activités humoristiques comme des séances de yoga du rire et des sessions d’improvisation .

"En dépit de sa portée incontestable, l’humour a été réduit à une présence fantôme dans les textes qui composent le grand récit moderniste", souligne Nicolas Liucci-Goutnikov, commissaire de l’exposition. "En s’appuyant sur le rire, les champions de l’humour issus de l’avant-garde en ont fait un des principaux moteurs de la modernité.

"Hahaha" s’attache à rendre au rire sa place dans l’histoire de l’art moderne et contemporain".

Des œuvres des plasticiens belges Wim Delvoye (né en Flandre en 1965) et Marcel Broodthaers (1924-1976) seront également mises à l’honneur. Une place sera de plus dédiée au peintre, photographe et réalisateur de cinéma américain Man Ray (1890-1976), qui a révolutionné l’art photographique dans ses années parisiennes durant lesquels il a côtoyé les pionniers du courant surréaliste.

"L’humour et l’art ont en commun un langage imagé", observe Anne Petre, responsable de l’art chez ING en Belgique. "La Belgique a depuis toujours cultivé l’humour et la dérision. Nombreux sont les artistes perturbateurs tels René Magritte, Jacques Charlier ou Marcel Mariën. C’est pourquoi, en sus des œuvres issues des collections du Centre Pompidou qui forment la majorité de l’exposition, nous avons intégré des œuvres d’artistes belges incontournables et collaboré avec certains d’entre eux comme Guillaume Bijl ou Wim Delvoye".

L’exposition est une collaboration entre l’institution culturelle en devenir Kanal-Centre Pompidou, le Centre Pompidou et la banque ING Belgique.