L'expo "Défense de jouer" redessinée pour le déconfinement

Richard (11 ans, RDC), Azizullah (12 ans, Afghanistan) et Alberto (14 ans, Bolivie) ne se connaissent pas. Et pour cause, ils vivent sur des continents différents. Ils partagent pourtant le même quotidien : celui du travail pénible, pendant de longues heures, chaque jour, pour un salaire de misère. Les enfants sont occupés aujourd’hui dans les mêmes secteurs industriels dans les pays en développement qu’en Europe lors de la Révolution industrielle, les mines, dans le textile, l’agriculture… En Belgique, ce fut le cas jusqu’en 1914. C’est ce lien que propose de faire le Bois du Cazier à travers une exposition exclusive intitulée " Défense de jouer ".

En pratique

L'exposition est proposée par le Bois du Cazier qui a rouvert ses portes depuis le 19 mai. - © Bois du Cazier

L'expo "Défense de jouer" est visible jusqu’au 30 août.

Afin de respecter les mesures de distanciation et les règles sanitaires, une nouvelle scénographie a été installée dans l’ancienne salle des machines du site du Bois du Cazier, le Forum. Les écrans tactiles ont été troqués contre des télévisions et les témoignages audio retranscrits. Cette scénographie aérée permet de s’immerger dans l’exposition et la thématique du travail des enfants hier et aujourd’hui. Les nombreux portraits, témoignages vous offrent de véritables têtes à têtes avec ces enfants. "Défense de jouer" donne des pistes de compréhension sur les causes et les conséquences de ce travail mais aussi des moyens d’actions. En effet, l’ambition est également de sensibiliser les visiteurs à leur rôle en tant que consom’acteurs.

