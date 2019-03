L'estampe au temps de Bruegel, à l'âge d'or de l'imprimerie aux Pays-Bas

Pierre Bruegel l’Ancien est décédé, il y a 450 ans. Dans le cadre de l’année Bruegel, Bozar présente "L’estampe au temps de Bruegel", une exposition organisée en collaboration avec la Bibliothèque royale de Belgique.

Dans les Pays-Bas méridionaux, la ville d’Anvers au 16e siècle est appelée à devenir la capitale de l’imprimerie. De belles œuvres de contemporains de Bruegel sont aux cimaises : Lucas van Leyden, Pieter Coecke van Aalst, Michiel Coxcie...

L’imprimeur Robert Peril réalise un ensemble de vingt-deux gravures composant une fresque de sept mètres de long, "Généalogie de Charles Quint". Le peintre et graveur allemand Albrecht Dürer qui est en visite en 1520 dans les Pays-Bas exerce une influence considérable. Le Rhinocéros est une œuvre iconique largement diffusée grâce à la technique de la gravure qui permet aux images de circuler.

Bruegel bâtit aussi sa notoriété grâce à ses estampes tout comme Raphaël dont les images introduisent la Renaissance italienne dans nos régions. "Paysage alpestre" de Hieronymus Cock illustre l’évolution du paysage. Des artistes flamands et brabançons traversent les Alpes et découvrent l’Italie, l’antiquité romaine et l’architecture de la Renaissance. Pierre Coecke d’Alost voyage en Turquie et remplit des carnets de croquis. Des estampes sont réalisées à partir de ses dessins après sa mort.

A voir à Bozar jusqu’au 23 juin. Les estampes de Bruegel seront exposées à titre exclusif à la Bibliothèque royale à partir de l’automne.