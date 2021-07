L’Atomium lance sa première expérience de visite gamifiée

Une expérience de gaming au cœur de notre fleuron national ? C’est le projet de parcours guidé inédit lancé par l’Atomium et accessible début juillet. L’application emmènera les curieux dans les recoins méconnus du bâtiment et leur permettra de revivre l’Expo 58 et de plonger dans l’aventure de l’Atomium depuis plus de 60 ans. Cet outil s’inscrit dans la nouvelle dynamique, portée par l’institution, visant à mettre la création et l’innovation au service de nouveaux publics.

L’application “Oh my guide” a été développée par la société bruxelloise Wannapplay. Elle emmènera les uns et les autres à la découverte de l’évolution, au fil des années, de l’architecture de l’Atomium. Des QR codes dispersés aux quatre coins du bâtiment offrent une balade guidée complète. Vidéos, fun facts et actions en tout genre – challenges, quizz, dessins etc. – feront appel à l’observation et à la culture générale des participants.



L’application permettra aussi d’enrichir le parcours de visite d’une immersion au temps de l’expo 58, grâce à l’intégration de vidéos et d’images d’archive.



Avec ce dispositif d’expérience muséale gamifiée, l’Atomium poursuit sa réinvention et entend offrir au public une nouvelle perception de ce symbole de Bruxelles et de la Belgique.