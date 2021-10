L'Atomium et le Design Museum Brussels à nouveau accessibles tous les jours

L'Atomium et le Design Museum Brussels ont accueilli durant l'été la moitié du nombre de visiteurs et visiteuses comparé à la même période en 2019, où la Belgique était encore vierge de Covid-19. Si des mesures sanitaires subsistent, comme la présentation du Covid Safe Ticket à l'entrée, l'affluence reprend peu à peu. Les expositions des deux institutions attirent notamment de plus en plus de Français et d'Allemands.

L'installation numérique "ID#2021-Symbol", une immersion sonore et visuelle qui emmène les voyageurs entre les boules de l'Atomium, est à découvrir jusqu'à la fin de l'année.

Le musée bruxellois du design propose pour sa part l'exposition Standing Stones prolongé jusqu'au 2 janvier 2021. Une exposition qui réinterprète les formes et figures utilisées par la civilisation cycladique durant l’Âge du bronze. Elle est signée par le duo grec composé d’Eleni Petaloti et de Leonidas Trampoukis, qui ont fondé ensemble le studio Objects of Common Interest en 2015.

Cette expo se superposera avec l'exposition "Crush. Rencontres inattendues entre design et art". Une collaboration avec le musée d'Ixelles (fermé pour cause de rénovation) qui met à disposition certaines de ses toiles et sculptures pour répondre à la collection permanente du musée du design plastique. Ce dialogue souligne la richesse et la variété de ces deux institutions.