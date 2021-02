L'Architecte avant-gardiste Albert-Charles Duesberg (1877-1951) exposé au Musée des Beaux-Arts de Verviers

La première exposition temporaire de l’année organisée par le Musée communal des Beaux-Arts et de la Céramique de Verviers est consacrée à l’architecte verviétois, d'origine allemande, Albert-Charles Duesberg dont la vie s’est étalée sur les 19ème et 20ème siècles. Une figure qui a marqué le cercle professionnel des bâtisseurs mais qui est sans doute moins connue du grand public. Et pourtant, celui-ci connaît bien certaines de ses œuvres: une partie du site du Val-Benoît à Liège, c’est lui ; la façade bien connue de l’entreprise métallurgique du bassin liégeois Espérance Longdoz, c’est encore lui ; pour les plus anciens et les historiens, le "Gai Village Mosan à Liège", c’est toujours lui ; les nombreuses manufactures textiles verviétoises et les fameux toits plats des années 30 sont également nées dans l’esprit avant-gardiste de l’architecte. Albert-Charles Duesberg a essaimé son talent à Verviers et alentours bien sûr, mais il s’est donc aussi fait connaître à Liège et à Bruxelles où il a par exemple concouru pour la Bibliothèque Royale " l’Albertine" à Bruxelles et côtoyé dans son atelier un certain Victor Horta. Voilà qui méritait bien trois salles du coquet Musée verviétois afin d’honorer l’un des illustres personnages de l’ancienne cité textile.

L'architecte Albert-Charles Duesberg était aussi un grand amoureux de la nature. - © Collection familiale

Architecte, dessinateur, conférencier, exposant

L’exposition, certes un peu pointue, est plus abordable pour tous qu’on ne peut le penser a priori, car l’architecte verviétois Albert-Charles Duesberg a laissé derrière lui un héritage toujours bien visible illustré au Musée par bon nombre de plans, photos d’époques, esquisses et dessins. Duesberg est né en 1877 et décédé en 1951 ; pour Anne-Françoise Lemaire, historienne de l’art qui a réalisé son mémoire sur Duesberg et a travaillé sur les archives pour l’exposition, cet architecte était un homme complet : " il avait une clientèle issue essentiellement de la bourgeoisie textile verviétoise pour laquelle il a dessiné à la fois les grandes résidences privées mais aussi leurs manufactures de laine dans Verviers et aux alentours ; c’est quelqu’un qui a participé à des expositions et fut membre de plusieurs associations, un garçon très actif qui donnait des conférences et qui s'est aussi révélé comme un dessinateur artistique très coté : il a dessiné des bâtiments lors de ses voyages mais aussi en région verviétoise et aimait dessiner le Pays de Herve et les Ardennes; c'était un grand amoureux de la nature qui pouvait nommer toutes les plantes, fleurs et arbres. Il rehaussait ses dessins en les colorisant à l’aquarelle ; un homme aussi à l’aise avec ses lattes et tire-lignes qu’avec un crayon et un papier grené. "

Les toits plats, une révolution

Duesberg a démarré sa carrière dans un style plutôt conforme à son époque, sans extravagance ; toutefois, lorsqu’il se mit à côtoyer d’autres collègues à Liège et à Bruxelles, dont Victor Horta, son regard se modifie : " dès la fin des années 20, il côtoie des architectes avant-gardistes, poursuit Anne-Françoise Lemaire, qui dessinaient des volumes plus cubiques, des bâtisses en béton armé et aussi des toitures plates, et Duesberg s’est rendu compte que c’était la voie de l’avenir ; il les a donc proposées aux clients les plus ouverts à ces nouvelles technologies ce qui nous a donné un architecte passé de la tradition à la modernité en l’espace de moins de deux ans ! Ainsi la villa Hoffsummer à Heusy (Verviers) a très vite attiré les regards par ses toits plats." Mais au fond quel était dans l’esprit de Duesberg, l’intérêt de ces toits plats : " ils permettaient grosso modo une économie de 10 pourcents dans le coût de la maison, ils limitaient les risques d’incendie puisqu’il n’y avait plus de charpente de bois mais du béton armé et permettaient d’économiser un étage; dans son esprit, les volumes cubiques s’harmonisaient autant sur un terrain plat que dans un paysage vallonné."