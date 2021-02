L'Archéosite d'Aubechies rouvre ses portes pour les vacances

L’Archéosite et Musée d’Aubechies-Beloeil rouvrira ses portes au public le lundi 15 février dès 9h. Une occasion idéale de venir profiter du plus grand parc de reconstitutions archéologiques de Belgique qui s’étend sur près de 6 ha.

Après plus de trois mois de fermeture, l’Archéosite vous accueille à nouveau pour les vacances de Carnaval. Afin de vous emmener en voyage à travers les époques de notre histoire, depuis le Néolithique jusqu’à la période Gallo-romaine, les équipes pédagogiques vous ont préparé un parcours à réaliser en famille semé d’énigmes et de jeux. Une occasion idéale d’apprendre tout en s’amusant. Petite surprise à la clé pour les plus jeunes.