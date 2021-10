L’amour "numérisé" est loin d’être "virtuel": "Swipe Right": une exposition à l’iMAL

Le "interactive Media Art Laboratory" (iMAL), le Centre d’Art dédié aux cultures et technologies numériques, amène ses visiteurs, du 22 octobre au 9 janvier, à comprendre les liens qui se tissent entre désir, émotion, technologie et économie dans le monde de l’après-pandémie.

Ce projet évoque largement l’importance des écrans sur notre intimité sexuelle et notre désir de "connexion". Par le biais d’artistes belges et internationaux, tels que Adam Basanta, Dries Depoorter, Noémie Iglesias, ou encore Eva Ostrowska, l’exposition invite à explorer les nouvelles directions du Romantisme contemporain, les mutations dans la communication amoureuse, la marchandisation de l’amour et du désir par le biais de sites et d’applications de rencontre, les changements de mœurs et de tabous érotiques, mais aussi la nouvelle "méthode" de flirt et de rencontre.

Selon une étude récente, un couple sur cinq s’est constitué par un site de rencontres. Classé au troisième rang des sites payants, devançant même la pornographie, ils représenteront bientôt le secteur le plus rentable d’Internet.