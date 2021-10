L'AfricaMuseum présentera une exposition sur les "zoos humains" à partir du 9 novembre

Le musée royal de l'Afrique centrale (AfricaMuseum) a annoncé jeudi la tenue de l'exposition temporaire "Zoo humain. Au temps des exhibitions coloniales" du 9 novembre 2021 au 6 mars 2022. À travers images et documents, cette rétrospective historique mettra en lumière l'histoire des personnes exhibées comme des "objets d'exposition vivants".

L'exposition itinérante a été présentée pour la première fois en 2012 à Paris (Musée du Quai Branly). Elle posera ses valises en novembre en Belgique à l'occasion des 125 ans de l'exposition coloniale de 1897, qui s'était tenue à Tervuren. Trois villages avaient alors été reconstruits, et 268 Congolais y avaient été "exposés".

Même si l'exposition mettra l'accent sur les "villages congolais" organisées à Anvers (1885 et 1894) et à Bruxelles (1958), elle compte replacer néanmoins le phénomène des "zoos humains" dans un contexte international, et montrer comment des personnes du monde entier y étaient exposées. Plus d'un milliard et de demi de visiteurs s'étaient déplacés à l'époque pour voir "l'autre", présenté comme "inférieur".