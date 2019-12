L'AfricaMuseum fête sa première année de réouverture

Depuis sa réouverture le 9 décembre 2018, l’AfricaMuseum a accueilli plus de 350 000 visiteurs, dont de nombreuses délégations internationales. Actif dans le débat sur le passé colonial, le musée est nommé pour le Prix du musée européen de l’année (EMYA), qui sera décerné en mai prochain.

Fermé pendant cinq ans pour rénovation, le musée royal de l’Afrique centrale avait été rebaptisé AfricaMuseum à sa réouverture. Depuis, plus de 1000 articles de presse écrits par 800 journalistes ont été publiés dans 28 pays. Les gestionnaires du musée peuvent aussi se targuer d’accueillir régulièrement de nombreuses délégations, notamment européennes et africaines. Une représentation du Congrès américain, sous la direction de Nancy Pelosi, a également visité le centre culturel dans l’année.

"Le fonctionnement des services aux publics a retrouvé son entrain", affirme la direction de l’établissement. "Le musée s’est considérablement investi dans les discussions et contacts personnels avec les visiteurs. C’est ainsi que 4800 groupes ont réservé une visite guidée et 500 ateliers et visites interactives ont été donnés aux enfants et écoles." Avec 20% de visiteurs mineurs et 10% de seniors, l’AfricaMuseum se félicite de toucher un public large et accessible aux familles.