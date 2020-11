Keep Calm and Carillon : Kanal égaie vos dimanches avec ses cloches

KANAL proposera, à partir de ce dimanche 22 novembre, cinq concerts de carillon à écouter en ligne sur Facebook Live.

Un carillon, transformé en sculpture par l’artiste Charlemagne Palestine, occupe le rez-de-chaussée de KANAL–Centre Pompidou pour l’exposition It never ends. Il était prévu de jouer régulièrement de ce bel instrument en public, à l’intérieur du bâtiment. En cette période de confinement, ce n’est évidemment plus possible. Mais un carillon ne peut pas être confiné.