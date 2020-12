KBR remporte un visit.brussels Award

L’exposition The World of Bruegel in Black and White a reçu le prix “Most noted exhibition” décerné par visit.brussels.

L’exposition a attiré 30.000 visiteurs. Elle a été organisée dans le cadre de l’année Bruegel en 2019 et présentée dans le Palais de Charles de Lorraine, datant du XVIIIe siècle, complètement modernisé et réaménagé pour l’occasion, en insistant notamment sur son accessibilité. Ces salles particulièrement raffinées sont dorénavant destinées à accueillir des expositions temporaires pour admirer les collections riches et variées de KBR. La prochaine exposition de l’institution aura lieu en 2022 et sera consacrée à Toots Thielemans.

Bruegel, un graveur méconnu

The World of Bruegel in Black and White a permis de montrer la collection complète des gravures de Bruegel, conservées au Cabinet des Estampes de KBR. L’exposition visait à révéler au grand public le génie créateur de Bruegel dans le domaine de la gravure et dévoiler ainsi une facette méconnue de l’artiste que nous connaissons surtout comme étant un grand peintre. En plus de présenter l’ensemble de son œuvre graphique, l’exposition avait également pour ambition de montrer tout le processus de production des estampes à cette époque.

KBR et son Museum tout neuf sont à nouveau ouverts.

Contribution au rayonnement de Bruxelles

La cérémonie des visit.brussels Awards vise à honorer les projets qui contribuent activement au rayonnement de Bruxelles, tant à l’intérieur de nos frontières qu’au-delà.

La remise des prix devait normalement se tenir le 2 avril 2020, mais en raison du contexte sanitaire actuel, une alternative virtuelle a dû être envisagée.