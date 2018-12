Kartell, design enfants admis

Une exposition à visiter au Musée Adam avec les enfants, pourquoi pas ? Play the game, consacré au design pour les enfants, rassemble des objets produits par Kartell, la grande maison d’édition italienne fondée à Milan en 1949. Elle va recourir à la matière plastique qui confère la couleur et la transparence aux objets du quotidien.

Kartell habille l’univers domestique avec la création de produits pour les petits comme la baignoire pour bébé et la chaise pour enfant. La modularité des Componibili d’Anna Castellini Ferrieri et la bibliothèque flexible de Ron Arad, à monter comme un jeu de construction, éveillent la créativité des utilisateurs.

Philippe Starck dessine les tabourets Attila, Napoléon et Saint-Esprit et perpétue l’esprit d’enfance avec les chaises en polycarbonate transparent Louis Ghost et Lou Lou Ghost. Des pièces de l’Italien Ettore Sottsass et des objets Nendo du Japonais Oki Sato complètent l’exposition enfants admis qui propose deux niveaux de lecture. Des objets sont présentés à hauteur d’enfant et attention ! On peut toucher.

Exposition conçue par Kartell Museo de Milan et le Musée Adam de Bruxelles. À voir jusqu’au 27 janvier 2019.